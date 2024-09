Em Fortaleza, PT de Lula tem principal embate contra PL de Bolsonaro

José Roberto de Toledo, colunista do UOL.

Toledo destacou que uma pesquisa Datafolha divulgada hoje consolida os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) na liderança da corrida pela Prefeitura de Fortaleza. André Fernandes cresceu dois pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, divulgada em 13 de setembro, e chegou a 27% das intenções de voto. Evandro Leitão, por sua vez, cresceu seis pontos e agora tem 25%. Os dois lideram a disputa em cenário de empate técnico —a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

O André Fernandes agora, segundo o Datafolha, tá lá liderando e empatado com um outro candidato, que até duas semanas atrás era uma zebra total, que é o candidato apoiado pelo Camilo Santana e pelo Lula. É o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa. Ele é político tradicional, conhecido como todo deputado estadual, mas desconhecido em Fortaleza. Conversei com Plínio Bortolotti, que é um jornalista do O Povo lá, que é o principal jornal do Ceará. Ele estava me contando um pouquinho sobre esse candidato do PT.

Ele foi bancado pelo Camilo Santana, o ex-governador do Ceará, hoje ministro da Educação, contra o atual prefeito, que é do PDT, e ligado ao Sarto, que é ligado a quem? Ao Ciro Gomes. Então, aquela aliança que existia no Ceará do PT com a família Gomes, Ciro Gomes e seus irmãos, se desfez na eleição de 2022. E o Sarto, que era mais ligado ao Ciro, ficou lá no PDT junto com o Ciro. E o Camilo resolveu lançar um candidato próprio do PT.

Segundo Toledo, o que está acontecendo na eleição de Fortaleza é um fenômeno raro, já que os dois nomes que lideravam a disputa perderam força.