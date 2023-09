Sem saber a extensão do estrago produzido pela colaboração do seu ex-ajudante de ordens, Bolsonaro entregou-se aos conselhos dos advogados. Numa petição constrangedora, informou que só falará "diante de um juiz natural competente". Escorando-se num parecer da vice-procuradora bolsonarista Lindôra Araújo, que já foi rejeitado pelo Supremo, alegou que os autos sobre as joias precisam descer para 6ª Vara Federal de Guarulhos. Uma instância que já declinou da competência em favor da Suprema Corte.

O direito constitucional dos investigados à mudez está regulamentado no artigo 198 do Código de Processo Penal. Ali, está escrito que "o silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz."

Chama-se Alexandre de Morais o magistrado que conduz Bolsonaro na sua excursão pelo purgatório que antecede o inferno de uma condenação criminal. Pobre do investigado que, não tendo nada a dizer em sua defesa, se abstém de demostrá-lo com palavras. Juridicamente, o capitão se autoconverteu num réu indefeso. Politicamente, Bolsonaro virou um ex-Bolsonaro.