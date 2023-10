"JN é uma ótima!!!", anotou a procuradora Laura Tesler numa das mensagens reproduzidas pelo site. "Mas de qq forma é bom Tb depois dar uma provocada no Josias, Miriam Leitão, etc, para descerem a lenha".

Noutro trecho, Deltan enumerou suas opções: "1. Rechecarmos tudo e fazermos release logo antes do JN. 2. Liberar Vladimir Neto pra soltar. 3. Passar pra Josias com embargo, pra soltar no começo do JN. 4. Vcs fazerem um vídeo na FT falando os nomes e que absurdo seria e eu posto."

Curiosamente, a denúncia no caso da Guiné Equatorial foi protocolada pelo time da Lava Jato de São Paulo, não de Curitiba. O esforço para tisnar a imagem de profissionais como Miriam Leitão não encontra respaldo na realidade. Em relação a mim, nada do que consta das mensagens tampouco é real.

Ao tirar do lero-lero dos procuradores suas próprias confusões, o site entrou no mundo paralelo com o pé esquerdo. Jamais conversei com a procuradora Laura Tesler. Deltan tampouco teve a ousadia de me propor o embargo hilário. O mais irônico é que eu não publiquei uma mísera linha sobre a denúncia referente à Guiné Equatorial.

Ao deixar de ouvir os personagens de sua pretensa notícia, o Consultor Jurídico praticou o jornalismo primário. Escutar o outro lado é regra banal do jornalismo. Ao se abster de realizar uma pesquisa simplória para verificar se as mensagens de procuradores aloprados ornavam com a realidade, o site enveredou pelo jornalismo inocente. Comportou-se como as tias do Zap.

O título da notícia de fancaria é temerário: "Lava jato negociava com jornalistas para 'descer a lenha' em Lula". Acima do título, anotou-se um trocadilho que flerta com o Código Penal: "Fatura exposta".