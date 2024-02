Condenado a 8 anos de cadeia, Collor dá as caras no Planalto

Todos os oradores ignoraram Collor ao desfiar os nomes da nominata. Lula e Lewandowski mencionaram Sarney e Moraes, fingindo não ver o personagem que se imiscuía entre eles.

Deve-se a presença do futuro presidiário nos salões do Planalto à negligência do Supremo. Condenado em maio do ano passado, Collor esperou pela publicação do acórdão para recorrer. A peça só foi publicada em setembro.

A defesa protocolou um recurso chamado tecnicamente de embargo declaratório. Não se presta a rediscutir o mérito do processo. Serve apenas para que o réu reivindique o esclarecimento de eventual contradição ou omissão no veredicto.

Ouvida, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência das reclamações. Sustentou que Collor tenta "reabrir a discussão da causa, promover rediscussão de premissas fáticas e provas, além de atacar, por meio de via indevida, os fundamentos do acórdão condenatório".

O Supremo já deveria ter indeferido o recurso, determinando a execução da pena, em regime inicialmente fechado. Numa evidência de que o crime é perto, mas a Justiça mora muito longe, a Corte espera, espera, espera, espera...

Ironicamente, Collor foi condenado por desviar cerca de R$ 20 milhões dos cofres da BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobras. Enfiou seus apadrinhados na companhia em administração anterior de Lula.