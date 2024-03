Primitivismo orgulhoso e com votos ganha poder na Câmara

O Congresso Nacional oscila entre o progresso e o retrocesso. Na eleição de 2022, o pêndulo foi cruel com o país. Submetidas a uma conjuntura tóxica, as urnas enviaram para Brasília um dos legislativos mais primitivos da história republicana. Nesta semana, o primitivismo foi alçado ao comando de algumas das principais comissões da Câmara.

No caso mais dramático, a precariedade histriônica do deputado Nikolas Ferreira foi premiada com a presidência da Comissão de Educação. Mas essa não foi a única temeridade. A imprudência perdeu o recato.

Entregou-se a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Casa, à deputada Caroline Toni. Trata-se de uma outra ilustre habitante do mundo da Terra Plana, crítica voraz da legitimidade da Suprema Corte.