Medo que Bolsonaro diz não ter está refletido nas suas palavras

Em novo encontro com o microfone, neste sábado, Bolsonaro esquivou-se de responder às acusações que constam dos depoimentos colecionados pela Polícia Federal no inquérito sobre a tentativa de golpe. Esperando na fila do Supremo por uma condenação criminal, preferiu declarar que nada teme. O diabo é que o medo que o investigado diz não ter está refletido nas declarações.

"Eu poderia muito bem estar em outro país", disse Bolsonaro. "Preferi voltar para cá com todos os riscos que ainda corro. Não tenho medo de qualquer julgamento, desde que os juízes sejam isentos." Nesse ponto, o orador sinalizou que o algoz Alexandre de Moraes fez bem em confiscar-lhe o passaporte. Fará ainda melhor se indeferir pedido de Bolsonaro para realizar uma viagem a Israel. Convém manter a coragem do capitão aprisionada no território nacional.

O discurso de Bolsonaro soou num ato de lançamento da candidatura do deputado Alexandre Ramagem à prefeitura do Rio de Janeiro. O orador tentou compartilhar o manto de perseguido com o pupilo, um ex-chefe da Abin investigado sob a acusação de monitorar ilegalmente desafetos de Bolsonaro. "Ramagem trabalhou comigo, fez um excelente trabalho, deixou sua marca. E obviamente, quando se lança pré-candidato, o mundo cai na cabeça dele, como vem caindo na minha, porque sou um paralelepípedo no sapato da esquerda."