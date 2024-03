Caso Marielle consolida-se como um vexaminoso crime do Estado

A prisão dos três "autores intelectuais" da execução de Marielle Franco -o deputado Chiquinho Brasão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro Domingos Brasão e o ex-chefe da Polícia Civil fluminense Rivaldo Barbosa— consolida a execução da vereadora do PSOL e seu motorista Anderson Gomes como um vexaminoso crime estatal. O vexame é potencializado pelo fato de que os irmãos Brasão, estrelas do epílogo escrito pela Polícia Federal, já frequentavam o rol dos suspeitos desde o prefácio do crime. Foram blindados com o auxílio de Rivaldo, um delegado que se dizia "amigo" de Marielle enquanto era remunerado pela milícia.

Ironicamente, a família de Marielle, escorando-se na confiança que o delegado Rivaldo inspirava, guerreou contra a federalização das investigações, sugerida desde 15 de março de 2018, um dia depois do crime, pela então procuradora-geral da República Raquel Dodge e pelo então ministro da Segurança Pública Raul Jungmann. A manutenção do caso no âmbito estadual foi vital para que os criminosos conseguissem embaralhar as apurações por seis anos. A coisa mudou no aniversário de cinco anos do crime, quando Flávio Dino, primeiro ministro a Justiça de Lula 3, incluiu no jogo as cartas de que dispunha a Polícia Federal.

Em setembro de 2019, no último dia de sua gestão como procuradora-geral, Raquel Dodge tentou novamente nacionalizar o caso. Requisitou a federalização ao Superior Tribunal de Justiça, foro do conselheiro de contas do Rio Domingos Brasão. O pedido foi indeferido. Àquela altura, já estavam presos Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, hoje executores confessos do crime. Os irmãos Brasão —Domingos e o agora deputado Chiquinho— já eram tratados como suspeitos de encomendar a execução de Marielle.