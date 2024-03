Fugitivos de Mossoró aprisionam Lewandowski dentro do 1º fiasco

Quando indicou seu ministro da Justiça para o Supremo, Lula proporcionou a Flávio Dino a sensação de ser transportado para o céu sem o inconveniente de pagar pedágio à morte. Ricardo Lewandowski fez o percurso inverso ao aceitar o convite para assumir a pasta da Justiça. Na sua excursão pelos nove círculos do inferno, o sucessor de Dino foi aprisionado pelos fugitivos da penitenciária federal de Mossoró dentro do seu primeiro fiasco.

No céu do Supremo, até as sentenças mais flácidas ganham consistência diante do "cumpra-se" que o magistrado anota no rodapé da última folha. Na Esplanada, bem-aventurados são os ministros que, não tendo nada a dizer, se abstém de demonstrá-lo em palavras. Duas semanas depois de afirmar, em Mossoró, que a operação montada para recapturar os fujões "está se desenvolvendo com êxito" e "será mantida", Lewandowski desmobilizou a tropa da Força Nacional sem reconhecer o fracasso.

Enviada ao palco de Mossoró em 23 de fevereiro com 111 homens e 20 veículos, a Força Nacional custou cerca de R$ 1,3 milhão apenas em diárias. Informou-se que, a partir de agora, o Ministério da Justiça aposta na inteligência da Polícia Federal para recapturar Rogério da Silva Mendonça, o Martelo, e Deibson Cabral Nascimento, o Tatu. O alvo da operação já não é apenas a dupla de fugitivos, mas a facção a que pertencem, o Comando Vermelho.