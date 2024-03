Governo retira Força Nacional das buscas por fugitivos de Mossoró

No dia 14 de fevereiro, os detentos Rogério Mendonça e Deibson Nascimento fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e se tornaram as duas primeiras pessoas da história a escaparem de um presídio de segurança máxima do Brasil.

Diversas forças policiais foram mobilizadas para encontrar a dupla. A operação chegou a contar com cerca de 500 agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, Força Nacional, Corpo de Bombeiros, além de policiais militares dos Estados de Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Paraíba e Goiás, se revezando em turnos de dia e noite.

Passados mais de 40 dias, os esforços do Ministério da Justiça e Segurança Pública e das forças policiais envolvidas na recaptura não foram suficientes para alcançar os fugitivos. Mendonça e Nascimento, apontados por investigações como membros do Comando Vermelho (CV), seguem foragidos.

Em nota, o MJSP afirma que, agora, a operação de buscas dos dois fugitivos "entra numa segunda fase, focada em ações de inteligência", e que essas ações ocorrem no âmbito da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), composta pelas Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Penal.

"Diante da nova fase da operação, a atuação da Força Nacional em Mossoró (RN) termina nesta sexta-feira (29) e não será renovada", afirmou a pasta.

A pasta não esclarece os motivos da retirada da Força Nacional e a mudança de estratégia. Especialistas em operações policiais ouvidos pelo Estadão eram críticos ao tamanho do efetivo mobilizado. Para eles, o deslocamento de muitos agentes para a única função de achar os fugitivos, além de ser caro, acabava desprotegendo outros locais que dependiam da atuação de forças policiais.