Lewandowski deve ao STF plano para humanização dos presídios

Fugitivos do presídio federal de Mossoró viajaram de barco por 6 dias do Ceará ao Pará Imagem: Reprodução/Divulgação/Polícia Federal

Após a divulgação do documento federal, os estados e o Distrito Federal teriam outros seis meses para submeter à aprovação do Supremo planos complementares. As determinações foram sacramentadas no âmbito de uma ação movida pelo PSOL. Recebe o nome técnico de ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Autor do voto que prevaleceu no julgamento, Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, declarou: "Espero que este seja um passo relevante para melhorar, minimamente que seja, as condições degradantes do sistema prisional brasileiro".

Ex-ministro do Supremo, Lewandowski habituou-se a emitir ordens e anotar no final dos despachos a palavra mágica: "Cumpra-se". Como ministro da Justiça, mal teve tempo de desfrutar do alívio produzido pela recaptura dos presos de Mossoró e já está intimado pelas circunstâncias a cumprir as determinações da Corte que um dia integrou.