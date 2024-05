Fake news sobre enchente dá ao país uma aparência de ratocracia

Eles se definem como homens de bem. Mas, nas horas vagas, exibem nas redes sociais um comportamento canalha. Pioram o flagelo das enchentes no Rio Grande do Sul com uma inundação de mentiras nas redes sociais.

Filho de um ex-presidente que passeava de jt sky na praia enquanto temporais castigavam a Bahia, o deputado Eduardo Bolsonaro postou que o governo Lula retardou o socorro ao Rio Grande do Sul.

O senador Cleitinho e o influenciar Pablo Marçal, ambos bolsonaristas de mostruário, publicaram que o governo gaúcho estaria barrando caminhões de donativas por falta de nota fiscal.