Ao liberar os pagamentos, Dino expõe pantomima das emendas

Não há privilégio mais perverso do que a prerrogativa de torrar verba pública como se fosse dinheiro grátis. No caso das emendas parlamentares, a coisa descambou para a zombaria. O Congresso engana o Supremo. O Supremo sabe que é enganado. O Congresso sabe que o Supremo sabe. Mas não há força no universo capaz de interromper o jogo de esconde-esconde.

Nesta segunda-feira, o ministro da Suprema Corte Flávio Dino desbloqueou o pagamento das emendas de deputados e senadores, que estavam travadas há mais de quatro meses. A decisão foi referendada pela maioria do plenário do tribunal. No seu despacho, Dino escanrou a pantomima. Informou que as emendas custaram ao Tesouro Nacional R$ 186,3 bilhões entre 2019 e 2024. Anotou que Câmara e Senado informaram ser "impossível" recompor o trajeto de todas as emendas, identificando os autores e a destinação.

Dino considerou a alegação "pouco crível", pois seria necessário supor que bilhões de reais saíram dos cofres federais sem o registro em "ofícios, e-mails e planilhas". Ou que "tais documentos existiram e foram destruídos." Concluiu que "jamais houve tamanho desarranjo institucional com tanto dinheiro público, em tão poucos anos". Classificou a "engrenagem" de "flagrantemente inconstitucional". Anotou que "temos a gravíssima situação em que bilhões de reais do Orçamento da nação tiveram origem e destino incertos e não sabidos".