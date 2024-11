Josias: Candidato a ditador, Bolsonaro terá rigor da lei pela frente

A blindagem acabou e a PF comprovou a tentativa de golpe e de subverter o Estado Democrático de Direito. As provas estão acondicionadas em um inquérito muito bem fornido, com mais de 880 páginas. Agora, [o procurador-geral da República] Paulo Gonet está com esse inquérito nas mãos. Josias de Souza, colunista do UOL

Na mesma entrevista, Bolsonaro comparou sua situação à de perseguidos políticos na Venezuela, Nicarágua e Bolívia. Para Josias, porém, os contextos são diferentes e o ex-presidente deve esperar por uma sentença rigorosa da Justiça.

Não se trata mais de comparar Bolsonaro a qualquer outro personagem de viés ditatorial. Temos nós mesmos um candidato a autocrata doméstico; um personagem que tentou converter o Brasil em uma ditadura de bananas.

A maioria do eleitorado teve a sabedoria de sonegar a este candidato a ditador um segundo mandato. Bolsonaro tentou um golpe, que falhou porque um pedaço das Forças Armadas não o acompanhou. Agora, ele está submetido aos rigores da lei.

O que se espera não é achismo ou uma comparação com o que ocorre fora do Brasil. Temos nosso próprio drama, que tem qualificação no Código Penal. Trata-se apenas de aplicá-lo a quem cometeu crimes. Se isso for feito, Bolsonaro terá pela frente uma sentença em torno de 28 anos de cadeia. É isso o que ele merece e se espera que obtenha. Josias de Souza, colunista do UOL

Tales: Pedido de Bolsonaro por anistia é, na verdade, uma ameaça

O apelo feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF (Supremo Tribunal Federal) por uma anistia por seu envolvimento com a trama golpista soa mais como uma ameaça, afirmou o colunista Tales Faria.