Justiça condena 4 presos do PCC acusados de planejar mortes de autoridades

A reportagem não conseguiu contato com os advogados dos quatro condenados.

Segundo o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), em outubro de 2019 policiais penais apreenderam na cela de Tony Ricardo, na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, manuscritos com números de telefones celulares e contas bancárias e informações sobre armas e drones.

No mesmo período, na cela de Gabriel Nekis, na Penitenciária 1 de Presidente Bernardes, agentes disseram ter encontrado bilhetes com endereços de paiol, (depósitos de armamentos) e ordens para matar Gakiya e o coordenador dos presídios da região oeste do Estado, Roberto Medina.

Promotor e escolta ameaçados

No bilhete apreendido com Gonçalves no dia 21 de outubro de 2019 havia uma ordem para matar Gakiya naquela mesma semana. A mensagem dizia que não era para ficar vivo o promotor de Justiça nem a escolta diuturna dele, formada por experientes policiais militares de tropa de elite.

Gakiya integra o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Presidente Prudente. O promotor de Justiça há 17 anos investiga as ações do PCC e graças à atuação dele a liderança da facção foi transferida para presídios federais em fevereiro de 2019.