Delator do PCC morto no aeroporto de Guarulhos também tinha inimigo no CV

Gritzbach afirmou que ficou em poder dos sequestradores das 10h30 até 19h30. No cativeiro, estavam agenciadores de jogadores famosos de futebol e integrantes do PCC, como Cláudio Marcos de Almeida, 50, o Django, e Rafael Maeda Pires, 31, o Japa, mortos após conflito interno no PCC.

O empresário alegou que os sequestradores montaram um "tribunal do crime" e queriam saber a qualquer custo se ele tinha desviado R$ 100 milhões do narcotraficante Anselmo Bechelli Santa Fausta, 38, o Cara Preta, homem influente do PCC, morto a tiros em 27 de dezembro de 2021 no Tatuapé.

Gritzbach foi acusado de ter sido o mandante da morte de Cara Preta, porque o narcotraficante exigiu de volta o dinheiro desviado. Por esse motivo, sequestraram e ameaçaram o empresário de morte. No cativeiro, um dos homens do "tribunal do crime", usando luvas cirúrgicas pretas, prometeu esquartejá-lo.

Um outro sequestrador, com sotaque carioca, chamado de "açougueiro", disse, segurando uma enorme faca, que iria cortá-lo em pedaços. Os algozes entregaram a Gritzbach dois telefones celulares e 12 palavras que formavam uma senha.

Alguns minutos depois, eles conseguiram realizar uma operação de resgate de criptomoedas e recuperaram R$ 27 milhões. Só assim Gritzbach foi solto. Mas voltou para seu luxuoso apartamento no Jardim Anália Franco amedrontado e traumatizado. Ficou 21 dias enclausurado.

Fugiu pela mata na Cidade de Deus

Aos amigos, Gritzbach contou que João Cigarreiro era do CV, a maior facção do Rio de Janeiro. Disse ainda que o inimigo, em setembro de 2019, era um dos criminosos da organização que fugiu a um cerco da PM pela mata na Cidade de Deus, zona oeste carioca. As imagens da fuga correram o mundo.