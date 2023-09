Em um dos telefones celulares apreendidos no endereço dele havia fotografias de Tuta ao lado e também dentro de uma aeronave. Segundo o Gaeco, ele viajou com pessoas ligadas ao consulado para Maputo, em Moçambique, e Johannesburgo, na África do Sul.

Tuta ganhava salário de R$ 10 mil como adido consular, como publicou esta coluna em 11 de maio deste ano. Ele também usava o jatinho com frequência nas viagens de São Paulo a Belo Horizonte.

Bens em nomes de "laranjas"

As investigações do Gaeco apontam que Tuta adquiriu três imóveis na capital paulista, sendo um na avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi (zona oeste), um na Vila Suzana, vizinha ao Morumbi, e outro no Jardim Niterói, em Interlagos (zona sul): dois em Peruíbe, litoral sul; um em Araçatuba, interior paulista; além de empresas, totalizando R$ 3,1 milhões em imóveis.

Os bens foram colocados em nomes de "laranjas". Agentes do Gaeco realizaram uma minuciosa investigação e consultaram os dados em cartórios, empresas de fornecimento de água e energia elétrica, além de operadoras de telefonia. Tudo foi feito com autorização judicial.

O Gaeco apurou também que os acusados movimentaram mais de R$ 100 milhões nos últimos três anos em movimentações bancárias em transações dos núcleos de Tuta. De acordo com a promotoria de Justiça, "essa quantia é decorrente, primordialmente, do tráfico de drogas".