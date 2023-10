A perícia também realizou exame de confronto balístico, para saber se o tiro que matou Reis partiu da arma examinada. Foram comparados 14 projéteis da pistola 9 mm com outro do mesmo calibre extraído do corpo do soldado da Rota.

A conclusão da perícia é a de que nenhuma das balas examinadas foi disparada da pistola 9 mm da marca Taurus, com número de série suprimido. O laudo atesta que as marcas e os picotes dos estojos não foram produzidos pela arma apreendida por policiais civis na favela.

A coluna procurou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), que informou que vai se inteirar dos fatos para dar um retorno.

Sem pólvora nas mãos

Um exame residuográfico para detectar se nas mãos de Erickson havia sinais de pólvora também teve resultado negativo. O rapaz está preso na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP). Ele diz ser inocente e nega ter participado da morte do PM.

O irmão dele, Kauã Jason da Silva, 19 anos, suspeito de envolvimento no assassinato do Reis, também está preso. O outro suspeito, também detido pela polícia, é Marco Antônio de Assis Silva, 25, o Mazzaropi.