Terceira PM assassinada em São Paulo

A soldado Sabrina é a terceira policial militar assassinada por criminosos na história, em São Paulo. As outras duas mulheres foram vítimas do PCC (Primeiro Comando da Capital).

A cabo Marta Umbelina da Silva, 44, foi a primeira delas. Morreu na frente da filha de 11 anos, após levar 10 tiros nas costas disparados por assassinos do PCC. O crime aconteceu em 3 de novembro de 2012, na Brasilândia, zona norte da capital. Ela estava de folga.

No dia em que Marta foi morta, a SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública) tinha em mãos uma lista com os nomes de outros 92 policiais militares assassinados pelo PCC. Naquele ano, a organização matou 106 PMs no estado, como divulgou esta coluna em 6 de janeiro de 2022.

A outra vítima do PCC foi a soldado Juliane dos Santos Duarte, de 27 anos. No dia 2 de agosto de 2018, também de folga, ela tinha ido à favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, para comemorar o aniversário do filho de um casal de amigos.

À noite, Juliane e uma amiga decidiram ir a um bar. Criminosos ligados à facção criminosa frequentavam o mesmo estabelecimento e descobriram que ela era policial militar. A soldado foi sequestrada. Os assassinos levaram-na para um cativeiro.