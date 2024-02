Fugitivos de Mossoró (RN) não conseguiram escapar de prisão comum no Acre

Um funcionário ouviu barulho no solário de uma das celas e imediatamente acionou os colegas. A grade da cela 2 já estava arrancada. O pavilhão 6 foi interditado e os presos, alojados no pavilhão 1. Por medida de segurança, todas as celas dos demais pavilhões foram minuciosamente inspecionadas.

Os agentes encontraram dois pedaços de serra na cela 602 e outro na cela 610. Os presos envolvidos na tentativa de fuga foram algemados, acorrentados e conduzidos à Delegacia de Policia Civil da 1ª Região, em Rio Branco.

O então coordenador de segurança do presídio, Francisco das Chagas de Oliveira Souza, prestou depoimento e contou ter ouvido Rogério dizer ao preso Arthur Ramoile Alves da Silva que a fuga não tinha dado certo, mas que eles não desistiriam e continuariam tentando.

Tentaram fugir várias vezes

Rogério e Deibson tentaram fugir outras vezes da Unidade de Regime Fechado 02 de Rio Branco e de outros presídios do Acre. Não conseguiram. Participaram de rebeliões com mortes e acabaram transferidos para penitenciárias federais. A última foi para Mossoró, em setembro do 2023.

A frase de Rogério foi um prenúncio. Ele e Deibson fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, na madrugada do dia 12. A unidade, considerada de segurança máxima, foi construída com equipamentos modernos justamente para evitar fugas.