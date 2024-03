Presos de Mongaguá-SP saem da prisão para trabalhar, mas vão até para motel

Jabá afirmou, no entanto, que há um déficit de 60% no quadro de funcionários do CPP de Mongaguá. Segundo ele, no turno da noite são seis funcionários para tomar conta de 2.300 presos e, durante o dia, 12. Ele acrescentou que seriam necessários 20 no período noturno e 30 no diurno.

O sindicalista disse ainda que pediu à Justiça a interdição do CPP de Mongaguá justamente pela falta de funcionários. Jabá afirmou que o processo continua tramitando.

O que diz a SAP

A SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária) informou por meio de nota que, com relação ao trabalho externo dos presos, a fiscalização é realizada pelo município, conforme definido em contrato de alocação de mão de obra para presos do regime semiaberto.

Segundo a pasta, os detentos têm autorização judicial para trabalhar e estudar, sem fiscalização externa, além do monitoramento eletrônico.

A nota diz ainda que a SAP abriu investigação com relação aos presos flagrados no motel e que a própria Prefeitura de Praia Grande alertou o presídio sobre o abandono do trabalho.