Policiais 'saem na mão' por divergências na escala de trabalho em São Paulo

Um vídeo mostra dois agentes do GOE (Grupo de Operações Especiais), unidade de elite da Polícia Civil, de São Bernardo do Campo, brigando no último dia 21 devido a um desentendimento na escala de trabalho.

A Corregedoria da Polícia Civil abriu um procedimento interno para apurar as circunstâncias da briga. "Polícia Civil esclarece que as circunstâncias dos fatos são devidamente investigadas pela 11ª Corregedoria Auxiliar", diz nota da SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública).

Nas imagens aparecem dois policiais trocando socos e pontapés no pátio da unidade. Logo após o início do confronto, dois cães do grupamento passam a morder os briguentos. Outros policiais chegam ao local e tentam acalmar os ânimos.