Filhos vivem 100 dias de angústia à espera de corpo do pai falecido em SP

O advogado Antônio Sérgio Soares da Cruz morreu em 27 de dezembro de 2023, aos 80 anos, de causas naturais, no Hospital e Maternidade São Cristóvão, na Mooca, zona leste de São Paulo. O corpo foi retirado de um velório por uma empresa funerária da Vila Mariana, zona sul, para ser levado até um crematório, mas desapareceu.

A família vive cem dias de angústia, sem respostas. O psicanalista Marcelo Cruz, 45, e a advogada Daniela Cruz, 33, filhos de Antônio, procuraram a Polícia Civil para reclamar sobre o sumiço do corpo do pai. Um boletim de ocorrência foi registrado no 1º DP (Sé), em 9 de fevereiro.

Os filhos disseram ter contratado a Consolare para retirar o corpo no hospital e levá-lo até o Cerimonial Pacaembu, na zona oeste, onde foi velado. Segundo a família, a empresa se comprometeu em fazer a remoção do corpo para um crematório e depois entregar as cinzas. O serviço custou R$ 20 mil.