Dois suspeitos de matar idoso de 88 anos durante roubo são detidos em SP

A Polícia Civil deteve, na tarde desta quarta-feira (15), dois suspeitos de envolvimento no assassinato de João Masahiro Kanashiro, 88, morto por espancamento após ter a casa no Jardim Botucatu, zona sul de São Paulo, invadida por cinco assaltantes. Um deles é menor de idade. Ambos são primos.

Há suspeitas de que o menor apreendido já teria cometido outro latrocínio (roubo seguido de morte) na mesma região em janeiro do ano passado. O infrator estava solto havia 15 dias. A vítima, Iaeko Okamura, de 84 anos, também sofreu agressões. Seis criminosos invadiram a residência dela e levaram eletrodomésticos.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo confirmou a detenção dos suspeitos e informou que a Polícia Civil prossegue com as diligências para identificar e prender todos os envolvidos no crime.