Alvo do MP, dono da Transwolff foi transferido para presídio do PCC em SP

A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Pandora, mas o espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado se houver um posicionamento dos defensores do réu.

O dono da Transwolff foi preso no mês passado com um representante da empresa, também ligado ao PCC, e um contador. Além dos três, outras sete pessoas —três sócios, um ex-sócio, um contador e dois advogados— foram denunciados à Justiça pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo).

Segundo a denúncia, em janeiro de 2019, os investigados ocultaram por meio de outra empresa o aporte de R$ 54 milhões sob a forma de integralização do capital da Transwolff. O MP-SP sustenta que os valores foram provenientes do tráfico de drogas do PCC.

Ordens do líder da facção

Desde 2006, o MP-SP vem investigando o suposto envolvimento de Pandora com o PCC, como informou esta coluna em 29 de junho de 2022. Ele foi acusado à época de receber ordens do preso Antônio José Muller Júnior, 58, o Granada, homem da cúpula da facção criminosa.

Granada —hoje recolhido na Penitenciária Federal de Brasília junto com a liderança máxima do PCC, Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola— estava preso na ocasião na Penitenciária de Araraquara (SP). O MP-SP apurou que ele havia determinado o resgate de um detento na Cadeia Pública de Santo André.