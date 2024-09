Vigilante de carro-forte fornecia armas e munição ao 'novo cangaço', diz PF

O telefone celular de Vanderson foi apreendido e periciado. As análises mostraram várias mensagens dele oferecendo munição, armas e até fuzil para os irmãos Fleques (Pequeno) e Delvane Pereira Lacerda, o Pantera. Este último foi preso no mesmo dia que o vigilante do carro-forte.

Em uma das mensagens analisadas por peritos da Polícia Federal, enviada pelo telefone celular para Fleques em 6 de abril de 2023, três dias antes do ataque à transportadora em Confresa, o vigilante combina de ir com ele para o Piauí.

Arrancou o coração do rival

Em 10 de abril, um dia após a empreitada criminosa, ele diz ao mesmo comparsa que conversou com um policial federal casado com uma prima dele para especular como andavam as investigações sobre a tentativa de assalto à transportadora Brink's em Mato Grosso. Em setembro e novembro de 2023, ambos falaram vários dias sobre vendas de armas, carregadores e munição.

Já a troca de mensagens entre Vanderson e Delvane sinaliza a violência e crueldade dos ladrões do novo cangaço. Em 11 de fevereiro de 2024, Pantera envia para Vanderson a foto de um inimigo assassinado. A fotografia mostra o rival com a cabeça decepada e o assassino segurando na mão o coração arrancado da vítima. Em dezembro de 2023 e janeiro deste ano, eles negociaram armamentos e coletes balísticos.

A PF apurou que o vigilante de carro-forte foi contratado pela transportadora de valores com um salário inicial de R$ 1.874,23. Vanderson havia saído de férias em 5 de maio do ano passado e acabou preso 16 dias depois. Ele é investigado também por associação à organização criminosa e lavagem de dinheiro.