Jovem arremessado de ponte diz que PM o ameaçou: 'Ou pula ou jogo você'

"Você tem duas opções. Ou você pula da ponte ou eu jogo você e sua motocicleta", disse o agente, segundo o depoimento de Marcelo. Ele lembra que disse não ser ladrão. "Minha moto não é roubada. Não tem porque fazer isso", afirmou na ocasião ao PM. Foi neste exato momento que o policial o jogou de cima da ponte.

Marcelo Barbosa caiu no córrego e recebeu ajuda de alguns moradores, que lhe indicaram um caminho para fugir do local sem ser visto. Com a cabeça sangrando, o rapaz conseguiu uma carona e foi socorrido para a UPA Santa Catarina.

O motociclista afirmou que ficou com lesões no corpo decorrentes das agressões sofridas com cassetetes e não da queda da ponte. Ele também destacou que apenas um policial militar lhe agrediu, o mesmo que o jogou da ponte. O homem lembrou que não estava em alta velocidade e que não houve perseguição.

Ele disse não saber o motivo de ter sido agredido, já que não correu e nem agrediu verbalmente nenhum oficial. Os PMs, segundo o rapaz, não pediram os seus documentos e não perguntaram o seu nome, apenas saíram correndo atrás dele. Marcelo declarou que não tem passagem pela polícia e que trabalha como manobrista na região da Paulista e Jardins.

Marcelo também reconheceu o PM Luan Felipe Alves Pereira, que foi preso, como sendo o homem que o jogou da ponte. Os PMs faziam policiamento ostensivo no bairro e tentaram dispersar os frequentadores de um baile funk.

O rapaz chegou ao distrito policial acompanhado de uma advogada e, segundo agentes policiais, ainda estava bastante assustado com o trauma vivido no final de semana. Ele havia saído de São Paulo, com medo de sofrer novas represálias dos PMs, e tinha ido para uma cidade no interior do estado.