Morte de delator do PCC completa 1 mês sem prisão de mandantes e atiradores

A Corregedoria ouviu Gritzbach após o MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo) compartilhar com a Polícia Civil trechos da delação em que nomes de agentes eram citados. Diferente do procedimento usual, o empresário foi o primeiro a ser ouvido no órgão.

8/11: O dia do crime

Gritzbach foi atingido por dez tiros de fuzil, desferidos por homens encapuzados, no final da tarde do dia 8 de novembro (sexta-feira) no terminal 2 de desembarque do aeroporto. Ele voltava de Maceió com a namorada, Maria Paiva, e o motorista particular e segurança dele, Danilo Lima Silva, 35, e outro segurança, o soldado Samuel Tillvitz da Luz, 29.

Três pessoas que estavam no aeroporto se feriram. E um dos feridos, um motorista de aplicativo, morreu um dia após o ataque.

Imagens obtidas pelo colunista do UOL Josmar Jozino (veja abaixo) mostram o empresário caminhando com uma mala na área externa do aeroporto, quando homens armados descem de um Gol e o atingem —a ação dura menos de sete segundos.