Depois disso, ela ficou cinco anos afastada dos programas de humor.

Procurada, Karina informou, por nota, que "prefere não se pronunciar publicamente a respeito dos fatos, mas mantém integralmente tudo que afirmou às instâncias competentes".



"Ela apoia e se solidariza com todas as mulheres que sofrem ou sofreram assédio, bem como as que são revitimizadas com ameaças e ataques persistentes. Karina sempre optou pela maior discrição possível, colaborando com as autoridades e respeitando os limites de sua saúde mental. Ela confia na Justiça para que o réu tenha uma sentença adequada aos seus atos. Afirma também que sempre esteve e sempre estará à disposição das autoridades, caso se faça necessário", conclui o comunicado da atriz.



O relato de Karina possui semelhanças ao que foi descrito pela atriz Carol Portes. Ela falou, com exclusividade, ao UOL e o caso dela embasou o processo de assédio sexual contra Melhem.

A atriz Ellen Roche Imagem: Roberto Filho/Brazil News

Ellen Roche

A atriz Ellen Roche é paulista e esteve em diversos programas e novelas da TV Globo como "Beleza Pura", "Negócio da China", "Malhação" "Ti ti ti", "Sangue Bom", "O outro lado do Paraíso" e "Escolinha do Professor Raimundo"'. Ela prestou depoimento ao MPT em 29 de setembro de 2021 também intimada após prestar declarações ao compliance da TV Globo.

Ellen recordou que conheceu Melhem em 2008 e trabalhou com ele no programa "Zorra Total" em algumas oportunidades e, mais tarde, na escolinha do "Professor Raimundo".