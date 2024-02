Lula reitera crítica a Netanyahu e o acusa de genocídio

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reiterou, durante entrevista exclusiva ao colunista do UOL Kennedy Alencar, suas críticas ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o acusou de genocídio contra mulheres e crianças. Trechos da entrevista foram mostrados em primeira mão no Análise da Notícia desta terça (27) e vão ao ar hoje, às 22h, no programa "É Notícia", na RedeTV!.

Lula não arredou pé do que disse (anteriormente). Ele disse que o que está acontecendo lá (na Faixa de Gaza) é um genocídio e mantém a comparação com a ordem do Hitler para matar judeus. Ele (Lula) fala: 'Eu não falei a palavra holocausto'. O holocausto não é só a ordem para matar, começou com a deslegitimação dos judeus como povo, são desumanizados, são expulsos das casas, propriedades são tomadas, são confinados em campos de concentração e em guetos, depois há uma política de extermínio, gás, forno, é um horror. Aquilo foi um ponto de virada de como a humanidade trata os direitos humanos. Lula mantém o que disse e não recua. Ele fala: 'É exatamente o que está acontecendo na faixa de Gaza. A gente não pode ser hipócrita, de achar que uma morte é diferente da outra'." Kennedy Alencar

Kennedy Alencar contou que o presidente Lula centra fogo em Netanyahu e ressalta que tem relações com Israel e respeito pelo povo judeu. Na entrevista, Lula voltou a falar que a solução para o fim do conflito é o cessar-fogo, o corredor humanitário e a solução de dois estados é no mesmo território, além de destacar o papel da ONU (Organização das Nações Unidas) nesse arranjo.