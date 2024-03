É erro normalizar ideia de prender Bolsonaro só após decisão final do STF

Se for preso agora preventivamente e sem uma sentença final com trânsito em julgado e até sem o oferecimento de uma denúncia, pode soar como perseguição. (...) mas toda a investigação até agora é técnica e não persegue Bolsonaro. Tem uma delação do Mauro Cid, tem depoimentos dos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica que complicam Bolsonaro, então quando ele faz discurso de perseguição, não tem perseguição política ao Bolsonaro. Kennedy Alencar

Por fim, o colunista do UOL disse que o processo que poderá levar Bolsonaro à prisão ainda deve demorar, mas que o ex-presidente não está acima da lei.

Se em algum momento o Bolsonaro, que é alvo de investigação, der motivo para uma prisão preventiva, ele tem que ser preso. A gente não pode normalizar a ideia de que Bolsonaro só pode ser preso após o trânsito em julgado de uma decisão final do STF porque dá aval para ele fazer o que ele quiser agora. (...) esse processo vai demorar porque ainda tem a denúncia para ser oferecida e haverá um julgamento para ser feito. Isso não é coisa rápida. Kennedy Alencar

***

O Análise da Notícia vai ao ar às terças e quartas, às 13h e às 14h30.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.