Ao usar caso Marielle para dar recado a STF e PF, Lira volta a irritar Lula

A morosidade da Câmara para bater o martelo sobre a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido) é uma forma de o presidente da Casa, Artur Lira (PP-AL), desafiar o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Polícia Federal (PF), além de irritar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). É o que afirmou o colunista do UOL Kennedy Alencar no Análise da Notícia desta quarta-feira (27).

O STF enviou no domingo ofício sobre a prisão do deputado, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes. A Câmara tinha 24 horas para se pronunciar.