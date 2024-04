Haddad deve recorrer ao STF para amenizar derrota em desoneração

Kennedy destacou que após desastres nas contas públicas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governo Lula chegou ao poder com forte cobrança para ajustar essas contas.

Haddad assume e é cobrado por Arthur Lira, na Câmara, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pelo mercado financeiro e pela imprensa. (...) quando se faz a desoneração está jogando para o conjunto da sociedade um benefício que está dando para determinado setor. Esse setor, em tese, teria que devolver esse benefício, mas alguns estudos mostram que esses 17 setores não devolveram. Kennedy Alencar

De acordo com o Ministério da Fazenda, a decisão de Pacheco tem um impacto de R$ 10 bilhões no orçamento da União em 2024. A atitude do presidente do Senado, por ser uma espécie de fiscal do rigor fiscal, e principalmente pela relação próxima construída com Lula, surpreendeu o governo.

Haddad está quase cumprindo a meta do déficit zero, mas se metem uma canetada de R$ 10 bilhões, afastam Haddad do cumprimento dessa meta. Pacheco é um dos que ficam na linha de frente nos encontros com a Faria Lima cobrando rigor fiscal do Haddad e do Lula. (...) Lula ficou bem chateado com Rodrigo Pacheco e com alguma razão, porque ele tem dado prioridade ao Pacheco na relação dentro Congresso. Ele confia mais no Pacheco do que no Lira para a governabilidade e aí, a ideia do governo se Haddad não conseguir um acordo com Pacheco e com o Congresso para restaurar a receita, é levar a questão ao STF. Kennedy Alencar

Ontem (2) Rodrigo Pacheco chegou a afirmar que "não há necessidade de reação" do Ministério da Fazenda sobre sua decisão, mas o colunista do UOL afirmou que apesar de uma tentativa de o governo manter uma boa relação com o Congresso, deve acontecer uma espécie de "vingança".