Recado para STF mais medo de clã Bolsonaro e Cunha podem soltar Brazão

Dentro do centrão e da extrema direita há um movimento de ataque ao Supremo. Até pode-se questionar decisões do Supremo, mas geralmente o Supremo é atacado pela extrema direita pelas suas qualidades. No caso da prisão de Chiquinho Brazão, por exemplo, ele e o irmão Domingos Brazão estão há seis anos obstruindo e atrapalhando a investigação do caso Marielle. Deixá-los soltos vai fazer com que eles deixem de atrapalhar a investigação? Me parece que não. Eles corromperam policiais, corromperam o chefe da Polícia Civil e plantaram provas, então me parece que há uma situação que justifica a prisão preventiva porque eles conseguiram durante seis anos obstruir a investigação. Do ponto de vista técnico há sim argumentos para a prisão e me parece que o Supremo está atuando corretamente. Kennedy Alencar

Além de um recado para o STF, Kennedy afirmou que muitos parlamentares acham que haverá dificuldade para alcançar o número de votos necessários para manter a prisão de Chiquinho Brazão pelo fato de alguns políticos terem interesses pessoais na soltura do deputado.

Os irmãos Brazão são arquivos vivos do submundo da política do Rio de Janeiro, que é um laboratório do Brasil. Eles têm muito conhecimento sobre crimes de colegas do mundo político, a começar pelo clã Bolsonaro. É um clã que é fã da milícia e nutre extrema simpatia pela milícia no Rio de Janeiro. Também tem políticos com os quais os irmãos Brazão tem relação que se beneficiaram de bases eleitorais deles em áreas de milícia, então tem essa junção das piores motivações para libertar Chiquinho Brazão. Kennedy Alencar

***

