Na Colômbia, Lula tenta mais comércio e apoio para conter Maduro

O presidente Lula chega à Colômbia hoje (16) e, durante o programa Análise da Notícia, o colunista do UOL Kennedy Alencar afirmou que o presidente irá tratar questões comerciais com o presidente colombiano Gustavo Petro, além de discutir as eleições que acontecerão na Venezuela no próximo dia 28 de julho.

Lula quer mais comércio e ele quer conversar sobre a Venezuela com o Petro para conter o Maduro e segurar o Maduro. Kennedy Alencar

Amanhã (17) Lula irá participar de um fórum empresarial organizado pela ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) com empresários brasileiros e colombiano para tentar estreitar as relações comerciais entre os dois países e abrir o mercado. Apesar de em 2023 o Brasil ter exportado quase US$ 4 bilhões para a Colômbia e ter importado pouco mais de US$ 2 bilhões, as relações comerciais são consideradas pequenas se comparadas, por exemplo, com a relação entre Brasil e Argentina. Além disso, houve uma queda nas exportações brasileiras para a Colômbia, apesar de os números ainda serem positivos.