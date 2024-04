Se Lira não pautar PL das fake news, STF deve regulamentar redes sociais

Musk dizer que Alexandre de Moraes interveio na eleição para eleger o Lula é uma fake news gigantesca e vai de encontro à narrativa mentirosa do bolsonarismo. É muito perigoso quando alguém tão poderoso e tão rico assume uma narrativa que é falsa e a propaga, então isso fortaleceu em alguns setores da política em Brasília a necessidade de voltar a regulamentar as redes sociais. Kennedy Alencar

Atualmente o PL das fake news está parado na Câmara dos Deputados e, após Arthur Lira ter tentado colocar o projeto em votação no último ano, Kennedy afirmou que o presidente da Câmara já não se mostra tão disposto a brigar por uma votação.

Agora ele diz que não quer colocar de novo em votação esse PL para não estimular a polarização. É mentira. Ao fazer isso ele está deixando uma terra de ninguém porque o candidato dele na sucessão da presidência da Câmara, Elmar Nascimento, não tem apoio do Palácio do Planalto e divide o centrão. Ele está sinalizando para a extrema direita uma tentativa de acordo para ver se emplaca o nome dele. Kennedy Alencar

Mas, diante da situação, o colunista do UOL destacou que a regulamentação das redes sociais poderá se dar a partir do STF. Há na Corte um recurso especial que irá para votação a respeito do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que fala sobre a possibilidade de big techs serem responsabilizadas civilmente por danos recorrentes de conteúdos gerados por terceiros.

Se o Lira, que tem o poder de pautar o PL das fakes news não pautar e continuar engavetando, levará os ministros do Supremo a buscar um plano B. (...) o Congresso não está querendo entregar essa regulamentação, mas o ministro Dias Toffoli é relator de um recurso especial sobre uma ação a respeito do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O julgamento deste recurso especial pode permitir ao Supremo criar regras e uma jurisprudência para trazer alguma regulamentação para as redes sociais. Kennedy Alencar

Por fim, Kennedy destaca que a legislação atual está defasada e, apesar de o caminho via Supremo não ser o ideal, poderá se tornar uma alternativa para combater fake news nas redes sociais.