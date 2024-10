Ataques de Israel podem transformar sul do Líbano em nova Faixa de Gaza

Kennedy destacou que o governo de Israel está agindo com métodos terroristas e isso precisa ser condenado.

O Hezbollah tem extremistas, comete atentados terroristas, não se faz uma defesa do Hamas e do Hezbollah, mas nós temos um Estado, temos um governo agindo com método terrorista e isso a gente tem que condenar.

A gente está assistindo agora, por enquanto, a crimes de guerra. O genocídio está em curso lá em Gaza. A gente tem mais de mil pessoas mortas no Líbano, mais de cem crianças mortas. As primeiras cenas lá sugerem que a gente vai ver a repetição do que aconteceu em Gaza. Olha só: bombardeio a vila como teve no norte de Gaza, ordem de evacuação de prédios, agora para vilas e para prédios lá. No meio da noite. É cruel. É terrorismo. Isso gera terror, gera pânico nas pessoas. Todo o roteiro do deslocamento de dois milhões de pessoas que nós vimos lá em Gaza está se repetindo agora.

Kennedy afirmou que os danos colaterais de uma guerra não podem ser normalizados.

A gente não pode normalizar o dano colateral. As pessoas estão morrendo, isso é uma matança que está acontecendo lá. Então é importante deixar claro e é importante que isso tivesse presente na cobertura, inclusive, da imprensa brasileira. E, no meio disso tudo, tem essa ordem do Lula para começar o resgate dos brasileiros lá, evacuação para quem quer sair, eventualmente para uma capital no Oriente Médio, da Europa, com outra cidade, e repatriação para quem quer voltar no Brasil, por hora tem uma estimativa de 3 mil brasileiros. O governo está dizendo que quem puder sair, saia pelo aeroporto de Beirute, que está liberado, tem voo comercial, e libere um lugar no avião que vai mandar para quem é pobre, para quem não tem recursos para sair de lá e está desesperado.

Kennedy Alencar, colunista do UOL.