A família Bolsonaro disse que a origem dos recursos era a conta pessoal do então presidente e que eles preferiam fazer transações em dinheiro vivo para preservar o anonimato e a segurança. A Polícia Federal, contudo, avalia que grana pública pode ter bancado os gastos da família.

"O conjunto probatório colhido durante o estudo do material apreendido (inclusive o contido em nuvem) permite identificar uma possível articulação para que dinheiro público oriundo de suprimento de fundos do governo federal fosse desviado para atendimento de interesse de terceiros, estranhos à administração pública, a pedido da primeira-dama Michelle Bolsonaro, por meio de sua assessoria, sob coordenação de Mauro Cid", aponta trecho de relatório da PF.

Já não era novidade que Mauro Cid fazia pagamentos na boca do caixa em dinheiro vivo em nome da família Bolsonaro. A imprensa vinha denunciando essa situação, como a Folha de S.Paulo e o portal Metrópoles. As mensagens e os áudios, no entanto, reforçaram que o escândalo pode ser mais uma porta de entrada da família para o sistema penal.

Enquanto empresas e sociedade usam e abusam de transferências bancárias e do PIX, não tendo receio de que suas movimentações estejam registradas para a fiscalização, eles tentavam encobrir os rastros. Em outra conversa entre assessoras: "Perguntei para ela se ela [Michelle] queria transferir PIX, né? Daí, ela falou: não, vamos fazer agora tudo depósito, que, aí pede pro Vanderlei fazer o depósito, a gente consegue o dinheiro e faz o depósito".

Vale lembrar que Juliana Dal Piva e Thiago Herdy, do UOL, mostraram em uma investigação de sete meses e milhares de documentos, que 51 imóveis do clã foram adquiridos total ou parcialmente com dinheiro vivo - recursos que podem ter surgido das "rachadinhas", como ficaram conhecidos os desvios de salários dos servidores.

Mas Mauro "Caixa Eletrônico" Cid atualizou as antigas denúncias de desvio de salários de servidores dos gabinetes da família em algo mais chique: o uso de dinheiro da Presidência da República. E que as funções de saque e depósito de Fabrício Queiroz, antigo faz-tudo da época em que o presidente era deputado federal, ficaram a cargo de alguém mais graduado, um tenente-coronel.