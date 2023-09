Houve dispensa ilegal de licitação para a compra de 9.360 coletes à prova de bala, adquiridos com um sobrepreço de R$ 4,6 milhões. Por irregularidades, o contrato foi posteriormente cancelado.

Isso seria uma aperitivo do que viria a acontecer nos anos seguintes com a estreita parceria com o bolsonarismo e os militares, que amoleceu os militares.

Não só porque o Tribunal de Contas da União (TCU) apontou que as Forças Armadas gastaram recursos do combate à covid-19 na compra de picanha e filé mignon. Mas também pelo próprio tribunal exigir a devolução de R$ 27,8 mil aos cofres públicos devido ao superfaturamento da compra de Viagra por militares.

O valor médio no painel de preços do governo para o produto no período era de R$ 1,81. O Hospital Central do Exército registrava preço de R$ 1,50. Mas 15.120 comprimidos de 25 mg foram comprados a R$ 3,25 cada.

O então deputado Elias Vaz (PSB-GO), que se especializou em cobrar informações do governo federal quanto aos gastos públicos, e o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) acionaram o TCU e o MPF para saber por que o governo resolveu dar essa mãozinha a seus membros militares. Isso levou à decisão do TCU.

Esse não foi o único escândalo com direito à duplo sentido no qual as Forças Armadas se meteram durante o governo Bolsonaro. Também ergueu-se impávida a denúncia de o Exército adquiriu R$ 3,5 milhões em próteses penianas de 10 a 25 centímetros com recursos públicos.