A informação de que a Abin estava envolvida em monitoramento irregular daqueles considerados adversários do regime bolsonarista não choca. Pelo contrário, é a constatação de um receio escancarado desde a eleição de 2018.

Também não surpreendeu quando a Abin, então gerida por Alexandre Ramagem, amigo da família Bolsonaro e hoje deputado federal pelo PL, foi acusada de produzir relatórios para orientar a defesa de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a pedir a anulação do caso Queiroz. Nele, o senador em desvios de cascalho público e lavagem de dinheiro.

Reportagem de Lucas Valença, no UOL, de maio de 2021, mostrou como o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), responsável pela estratégia digital do pai, havia tentado trazer ao Brasil a ferramenta de espionagem Pegasus, que invade celulares. A ideia era criar uma "Abin paralela".

A licitação 03/2021, do Ministério da Justiça, no valor de R$ 25,4 milhões, tinha como objetivo contratar o programa, desenvolvimento por outra empresa israelense, a NSO Group. Isso aumentaria o poder de Anderson "Minuta do Golpe" Torres, então ministro da Justiça. Após a denúncia, a empresa dona do Pegasus desistiu do certame.

(Off topic: Israel é o paraíso de desenvolvedores de softwares e sistemas de espionagem. Esse é um dos motivos que a população ficou enfurecida com o governo Benjamin Netanyahu, que não conseguiu prever os ataques terroristas do Hamas em seu território.)

O Pegasus já era usado para monitorar celulares de jornalistas, políticos e críticos ao governos ao redor do mundo, como revelou o New York Times - o que chamou a atenção da família Bolsonaro. E não foi o único software nessa área pela qual se interessaram, a exemplo de reportagens também do UOL que citam prospecções sobre o Sherlock e o DarkMatter.