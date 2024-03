Escândalo de obras emergenciais de Nunes em SP soa como 'Bolsa Empreiteira'

Ao invés de abrir licitações públicas para resolver problemas de contenção de encostas, intervenções em margens de rios, córregos e galerias pluviais e recuperação de vias públicas, deixando esse tipo de contratação para casos de urgências, a Prefeitura de São Paulo sob a gestão de Ricardo Nunes (MDB) criou "emergências fabricadas".

O termo não é meu, mas está em relatório do Tribunal de Contas do Município (TCM) que analizou 53 contratos emergenciais de 2021 e 2022 apontando que a gestão abusou dessa ferramenta ao invés de adotar licitações, forma mais protegida de fraudes, para enfrentar conhecidos, históricos e previsíveis problemas da capital.

Auditoria do TCM em contratos das secretarias municipais de Infraestrutura Urbana e Obras e de Subprefeituras, que concentram os contratos emergenciais, apontou que o valor gasto pela Prefeitura com esse tipo de obra sem licitação cresceu 10.400% em cinco anos: de R$ 20 milhões em 2017 para R$ 2,1 bilhões em 2022.

A Prefeitura tem afirmado que as denúncias têm cunho político e eleitoreiro e que os aumentos de valores gastos se devem ao fato de que esta gestão está fazendo mais pela cidade do que outras gestões.

Por conta do acordo entre o governo federal e o município de São Paulo, o caixa da Prefeitura está transbordando, tendo juntado mais de R$ 30 bilhões para Nunes gastar por sua reeleição.

São Paulo teve a dívida quitada com a União em troca da cessão do Campo de Marte, uma negociação que começou com o falecido Bruno Covas e teve participação importante do "primeiro-ministro" da capital, Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara.