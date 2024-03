Livro de Tenório é censurado por ousar (como a Vai-Vai) criticar a polícia

Isso sem mencionar que o mesmo grupo que está bradando horrorizado acha normal levar os filhos em uma micareta eleitoral, em 7 de setembro de 2022, em que Bolsonaro ficou gritando que ele era "imbroxável".

Contudo, a questão não é o vocabulário da vida real presente na obra de ficção, com o qual Tenório, colunista do UOL, ganhou o Prêmio Jabuti - o mais importante da literatura brasileira, em 2021. O problema é que "O Avesso da Pele" conta a história de dois homens negros, um pai e um filho, que sofrem com o racismo estrutural. O pai é morto, vítima de violência policial em Porto Alegre - fiquem tranquilos que isso não é spoiler.

Não é novidade autores que escrevem sobre o naco da polícia que mata serem alvo de ataques.

Um dos maiores exemplos é a perseguição sofrida por Caco Barcellos, quando lançou o fundamental livro-reportagem "Rota 66 - A História da Polícia que Mata". O próprio Tenório já recebeu ameaças. Mas, agora, parece que uma parte da extrema direita está disposta a fazer tudo para atropelar a liberdade de expressão em nome da defesa da violência como método policial.

Outro caso recente foi o desfile da escola de samba Vai-Vai, em São Paulo, na noite de 10 de fevereiro, que contou com uma ala que retratou a tropa de choque da PM paulista com traços demoníacos com o objetivo de fazer uma crítica à violência policial. Foi duramente atacada por delegados e políticos de extrema direita.

"Capítulo 4, Versículo 3 - da rua e do povo, o hip hop: um manifesto paulistano" foi o tema escolhido pela Vai-Vai, prestando uma homenagem ao álbum "Sobrevivendo no Inferno", dos Racionais. Ou seja, a escola estava falando da violência policial na década de 1990 - o álbum é de 1997. Mas a carapuça serviu para muita gente.