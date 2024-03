Polícia cúmplice da morte de Marielle torna Rio um escritório do crime

A prisão de Domingos e Chiquinho Brazão, respectivamente, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio e deputado federal, não foi exatamente uma surpresa. O sobrenome já tinha surgido após as mortes e, com as informações que já circulavam após a delação de Ronnie Lessa, era questão de tempo para a Polícia Federal levá-los ao xilindró por conta da morte da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes em março de 2018.

A grande surpresa foi Rivaldo Barbosa, então chefe da Polícia Civil. Ele teria recebido cascalho grosso para atrapalhar as investigações (reportagem do UOL, de novembro de 2019, trazia uma intercepção telefônica de um miliciano que já falava em R$ 400 mil). Pior do que isso: informações reveladas pela imprensa apontam que ele deu aval para a execução. Tipo, pode fazer que eu mato no peito.

Considerando que Barbosa recebeu a família de Marielle Franco no dia seguinte ao enterro e prometeu solucionar o crime, como me contou o ex-deputado federal e hoje presidente da Embratur Marcelo Freixo, se confirmada a delação, a situação terá sido nojenta até para os padrões da política fluminense.