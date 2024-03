Israel reclama que ONU tolheu seu direito de cometer genocídio em Gaza

Que seu governo ficará para a história como criminoso de guerra, isso é fato. A questão é se passará também como genocida. No começo da retaliação, as Forças de Defesa de Israel ordenaram que os palestinos fossem para Rafah ao sul, onde estariam salvos. Agora, planeja um grande ataque exatamente contra Rafah, que já vive uma catástrofe humanitária com um país refugiando-se em poucos quilômetros quadrados.

Caso Israel se negue a cumprir a demanda, punições podem ser aprovadas. O que inclui a proibição de fazer negócios com o país e suas empresas. Vale lembrar que o bolso é a parte que mais dói.

O embaixador de Israel na ONU disse ter ficado enojado com a decisão e chamou o texto de "vergonhoso". Até aí, nada de novo. Os representantes de Netanyahu nas Nações Unidas costumam ser treinados para morder. Já teve até exigência para o secretário-geral António Guterres pedisse demissão - o que não foi levado a sério por absolutamente ninguém.

O que impressiona é o cinismo. Vergonhoso é um governo que conta com uma das melhores inteligências militares do mundo, se não a melhor, e é pego de calças curtas. Vergonhoso é fazer com que crianças morram de bomba, de tiro ou de fome e as que sobrevivem fiquem órfãs. Vergonhoso é atacar uma multidão que se reunia em torno de caminhões que levavam ajuda humanitária, gerando pânico e levando as que não morreram por bala terem sido pisoteadas e atropeladas.

Vergonhoso são os Estados Unidos terem optado pelo voto de abstenção só agora, após terem travado um sem-número de resoluções, não por consciência, mas pela necessidade de salvar votos democratas nas eleiçãos de novembro. Aliás, Israel criticou a gestão Joe Biden por permitir a aprovação da resolução, chamando a decisão de "um recuo da consistente posição norte-americana desde o início da guerra". Disse também que a abstenção "prejudica o esforço de guerra, bem como o esforço para libertar os reféns". Sim, Netanyahu é um aliado ingrato.

Como já disse aqui um rosário de vezes, é óbvio que o que o Hamas fez foi inominável. Mas sobram palavras no vocabulário para descrever as atitudes do governo Benjamin Netanyahu, que parece menos preocupado em resolver o retorno dos reféns israelenses em segurança para casa (o que passaria pelo respeito a um cessar-fogo) do que se manter no poder através de uma campanha de destruição total para que todos esqueçam seu fracasso em prevenir o 7 de outubro.