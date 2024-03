General Heleno quis espionar Lula enquanto era ele o vigiado sob Bolsonaro

Paranoico, Bolsonaro sempre confiou apenas em si mesmo e, no máximo, em seus filhos da política. Por isso, alertei aqui em janeiro que iríamos descobrir um sem número de aliados entre as vítimas da arapongagem. A vigilância sobre Augusto Heleno, um de seus conselheiros mais próximo confirma isso.

Mas também abre uma questão: se o seu governo foi capaz de espionar o general, que era tido como seu BFF, imagine então outros aliados?

Uma pista disso já havia sido dada quando, em 23 de fevereiro, descobrimos que, entre os espionados pela Abin paralela estavam o então youtuber e hoje deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) e um ex-assessor de Bia Kicis (PL-DF) que participou de atos antidemocráticos em Brasília.

Tanto Gayer quanto Kicis são considerados extremamente leais ao ex-presidente, tal como Augusto Heleno. Os nomes constaram em reportagem também de O Globo, como parte de uma lista de políticos, jornalistas, ambientalistas, caminhoneiros e acadêmicos que também foram espionados utilizando o First Mile.

Não tenho dúvida de que fiéis seguidores de Jair podem até pedir perdão pela traição sofrida. O próprio Gayer estava no alto do carro de som, no 25 de fevereiro, na avenida Paulista, defendendo o ex-presidente ao microfone para uma multidão. Contudo, e os parlamentares do centrão que um dia foram aliados?

Já tínhamos a informação de que os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do STF, o então governador Camilo Santana, o então presidente da Câmara Rodrigo Maia, os então deputados Joice Hasselmann e David Miranda, o ex-deputado Jean Wyllys, os jornalista Glenn Greenwald e Leandro Demori, a promotora Simone Sibilio (que esteve à frente das investigações do assassinato de Marielle Franco), o diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística Carlos Dahmer e o então chefe de fiscalização do Ibama Hugo Loss estavam entre os que tiveram seus movimentos rastreados.