Trabalho doméstico bomba crescimento da nova 'lista suja' da escravidão

Fornecedores de gado da JBS e Mercúrio entram para 'lista suja'

A pecuária foi a segunda atividade com mais nomes incluídos na nova lista, com 37 patrões. Esse dado inclui a criação de gado de corte (22), leiteiro (6), suínos (3), entre outras atividades. O novo cadastro traz também uma churrascaria de elite da capital paulista, a Ponteio, e a empresa terceirizada que escravizou 210 trabalhadores que atendiam vinícolas gaúchas, em caso revelado nacionalmente no ano passado. Veja a lista completa.

A inclusão de, ao menos, dois fornecedores da JBS na "lista suja" ocorre no momento em que a empresa se defende de acusações de "greenwashing" nos Estados Unidos, por suposta propaganda climática enganosa. A multinacional de origem brasileira quer entrar na bolsa de valores de Nova York. Procurada, a empresa disse que bloqueou a compra de gado das fazendas flagradas após a publicação da lista suja (leia mais abaixo).

Com fazendas no Sul do Pará e no Mato Grosso, Marcos Borges de Araújo é um deles. Quatro trabalhadores que construíam cercas de duas fazendas arrendadas por ele, Pedra Preta e Futura, em São Félix do Xingu (PA), dormiam em um galinheiro com chão de terra batida e em um paiol de ferramentas.

A água da chuva alagava o local e deixavam o chão enlameado, segundo os auditores fiscais do Ministério do Trabalho responsáveis pela fiscalização. No mesmo local que dormiam, ficavam guardadas as ferramentas de trabalho. Os quatro também não tinham banheiro. Faziam suas necessidades no mato e tomavam banho em um córrego.



"Sem essas estruturas, direitos fundamentais básicos - como privacidade, saúde e higiene - eram negados aos trabalhadores", consta no relatório de fiscalização. A situação favorecia a disseminação de insetos e a contaminação de doenças. O relatório detalha outras violações em 358 páginas e está disponível desde 2018, quando a fiscalização foi realizada.

Mesmo depois da fiscalização, com o produtor rural autuado pelo Ministério do Trabalho, a JBS seguiu comprando de diversas fazendas de Marcos Borges de Araújo no Sul do Pará. Entre 2018 e 2023, as fazendas Veluma, em Cumaru do Norte, Cachoeira e São Domingos Sávio, ambas em Repartimento, enviaram pelo menos 11 mil animais para abatedouros em Redenção e Santana do Araguaia.