Protesto de auditores deixa 1.200 denúncias de escravidão sem apuração

Auditores fiscais do trabalho reclamaram à coluna que acordos para valorização de carreira foram fechados com a Polícia Rodoviária Federal. O que, segundo eles, gerou insatisfação pois a cúpula da PRF é acusada de ser sido usada pelo governo anterior em sua tentativa de golpe de Estado, enquanto categorias que resistiram à desconstrução de políticas públicas, como a Inspeção do Trabalho e os profissionais do Ibama e do ICMBio, não estariam tendo o mesmo tratamento.

No Concurso Nacional Unificado, o governo abriu 900 vagas para repor o déficit de auditores fiscais do trabalho. O salário inicial é de R$ 22.921,71.

Brasil flagrou, em 2023, maior número de escravizados desde 2009

O Brasil encontrou 3.190 trabalhadores em condições análogas às de escravo em 2023. O número é o maior desde os 3.765 resgatados em 2009. Foram 598 operações de fiscalização e mais de R$ 12 milhões de verbas trabalhistas pagas nos resgates, dois recordes no período de um ano, segundo dados da Coordenação-Geral de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Análogo ao de Escravizado e Tráfico de Pessoas do Ministério do Trabalho e Emprego.

Com isso, o país ultrapassou 63,4 mil trabalhadores flagrados desde a criação dos grupos especiais de fiscalização móvel, base do sistema de combate à escravidão no país, em maio de 1995.

A atividade de onde mais trabalhadores foram resgatados foi o cultivo de café, seguida pelo plantio de cana-de-açúcar. Mas considerando a quantidade de operações de resgate, a atividade econômica campeã foi a criação de bovinos de corte, seguida por serviços domésticos. Goiás foi o estado com o maior número de resgatados, acompanhado por Minas Gerais.