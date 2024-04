Morre Osvalinda, histórica defensora da Amazônia e pesadelo de madeireiros

Osvalinda Maria Alves Pereira, 55 anos, lendária guerreira na luta pela terra na Amazônia, faleceu na última sexta (12). Reconhecida nacional e internacionalmente por sua liderança na batalha pela reforma agrária e pela defesa intransigente dos direitos humanos, ela fundou e presidia a Associação de Mulheres do Projeto de Assentamento Areia, no município de Trairão, localizado no Oeste do Estado do Pará, às margens da BR-163.

Em 2020, recebeu o prestigiado prêmio Edelstam, da fundação sueca de mesmo nome, que bianualmente celebra ativistas de todo o mundo.

Enfim, Osvalinda terá paz. Ela vinha sofrendo há meses com problemas crônicos de saúde, agravados por uma infecção devastadora no final de 2023. Foi desenganada incontáveis vezes. Milagrosamente, sobrevivia. Seu corpo, como suas ideias, tinha esse costume teimoso de sobreviver a tudo. As constantes ameaças de morte que recebia de grileiros, madeireiros e toda sorte de destruidores da floresta, ao menos desde 2012, pareciam apenas agudizar a dimensão política de sua luta.