Há latifúndio sem dono em SP enquanto Boulos espera que Lula chova na horta

A ultrapolarização faz dobradinha com o voto útil. A onda Pablo Marçal, que rachou o bolsonarismo e colocou em xeque a posição do prefeito no segundo turno, obrigou o governador Tarcísio de Freitas, num cálculo frio, mirando não apenas as eleições de 2026, mas também o seu poder político até lá, vir a campo e defender o voto útil do campo da direita. Sabe que terá problemas se Marçal vencer.

Ao mesmo tempo, a campanha de Ricardo Nunes foi para cima de Marçal, com os fazendeiros de seu latifúndio de rádio e TV semeando a desconfiança entre os eleitores, pedindo para que procurem no Google as relações do seu adversário com o PCC e seu histórico criminal de furto qualificado. Isso somado à superexposição na mídia, à ação de vereadores de sua base nas periferias e ao uso da máquina municipal, o ajudou a recuperar um pouco a intenção de voto.

A questão é se esse movimento de Nunes para cima de Marçal não aconteceu cedo demais, perdendo efeito diante de uma segunda possível onda do ex-coach.

Mesmo após o bloqueio de suas redes sociais pela Justiça Eleitoral, ele conta com um engajamento superior à soma dos adversários. Além disso, conseguiu se aproveitar politicamente do ato de sábado (7), na avenida Paulista, produzindo vídeos que geraram milhões de visualizações — mesmo impedido pelo pastor Silas Malafaia de sequestrar a imagem de Bolsonaro no caminhão de som.

A partir de domingo (15), com o debate na TV Cultura, recomeça a bateria de dedo no olho e gritaria que permite a Marçal fazer seus cortes, o que pode ajudá-lo a vencer a queda de braço de popularidade no campo bolsonarista.

No Datafolha de 5 de setembro, o ex-coach havia crescido nesse grupo, tendo passado de 44% para 48% na preferência dos eleitores do ex-presidente. Nunes, apoiado (sic) por Jair, oscilou de 30% para 31% nesse grupo. Há ainda terreno para o empresário com um discurso que, no conteúdo, mistura uma versão motivacional da teologia da prosperidade, antipolítica e propostas inexequíveis e, na forma, agressividade, lacração e cortes de vídeos voltados às redes sociais.