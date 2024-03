Governo quer R$ 1,5 bi em crédito para quem tem Bolsa Família abrir negócio

O governo federal prepara uma mudança na concessão de crédito do Pronampe para estimular os inscritos no CadÚnico a se tornarem empreendedores. Dos 95 milhões de inscritos, 56 milhões são beneficiários do Bolsa Família. O programa foi criado durante a pandemia para ajudar empresas em meio às restrições impostas pela covid. É voltado a MEIs, micro e pequenas empresas.

A estratégia desenhada entre quatro ministérios é destacar R$ 1,5 bilhão do FGO (Fundo de Garantia de Operações) para os empréstimos, com a garantia dada pelo Tesouro Nacional. A meta é captar R$ 20 bilhões junto a instituições financeiras para injetar nas linhas de crédito, oferecidas por bancos e agências de fomento federais e estaduais, diz o ministro Wellington Dias (Desenvolvimento Social).

Ele afirma que instituições financeiras internacionais, como o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e o Banco dos Brics, ambos comandados por brasileiros, sinalizaram interesse em se associar a instituições nacionais para participar do programa, assim como o banco de desenvolvimento alemão KFW.