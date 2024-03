Governo faz acordo judicial para renegociação de casos de superendividados

O governo federal lança hoje (12) uma medida para a renegociação para pessoas superendividadas no setor de consumo, como as dívidas do cartão de crédito, por exemplo. Entram nesta categoria dívidas acima da renda do cidadão —ou seja, impagáveis.

"Mais de 50% das famílias brasileiras estão superendividadas. Isso atinge todas as camadas da população, classe média, servidor público, atinge todo mundo", diz à coluna o secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous. A secretaria integra o Ministério da Justiça e é a área responsável pelo tema.

A iniciativa vai ser oficializada nesta tarde por meio de um acordo de cooperação técnica entre os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça) e Luís Roberto Barroso (presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça).